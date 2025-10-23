L'elogio di Allegri per Luka Modric: "Sbaglia poco perché straordinario. Ha una velocità diversa"

Ha parlato anche di Luka Modric e del suo straordinario inizio di stagione col Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri nella sua conferenza stampa odierna alla vigilia del match contro il Pisa che inaugurerà domani sera l'ottava giornata di Serie A.

"Luka sbaglia pochi palloni perché è un giocatore straordinario, un campione che ha una velocità diversa dagli altri nel passaggio. In quel ruolo lì davanti alla difesa si trova assolutamente a suo agio e si diverte anche molto".

Leao prima punta come lo ha visto? E' riproponibile?

"Non è che io trasformo Leao. Io credo che possa giocare da prima e da seconda punta, sicuramente più è dentro il gioco e meglio è, perché ha più possibilità di tirare in porta. Poi è chiaro che può andare anche a sinistra per fare l'uno contro uno, ma può fare la prima punta per accoppiarsi con Gimenez, con Pulisic e con Nkunku".

Gimenez è stato accusato di simulazione dopo la Fiorentina...

"Si è allenato bene in questi tre giorni. Sbloccarsi? È arrivato in ritardo, il 5 di agosto, sta in una buona condizione fisica e lo vedo molto più sereno e tranquillo. Ha qualità tecniche molto buone. Ha avuto situazioni favorevoli, oltre al rigore. È in crescita, il gol arriverà".