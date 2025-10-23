Fiorentina, Fortini: "Grandissima emozione per la prima da titolare in Europa"

Niccolò Fortini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Conference League contro il Rapid Vienna. Il giovane calciatore viola, alla prima da titolare in una competizione europea, ha condiviso le sue sensazioni e raccontato il percorso che lo ha portato a scendere in campo dal primo minuto.

È vero che sei già entrato in campionato, ma l'emozione della prima da titolare in Europa ce l'hai?

"L'emozione è grandissima, la prima in Europa così in Conference League, sono davvero felice. Ringrazio il mister, ringrazio moltissimo la squadra per la fiducia e non vedo l'ora che inizi la partita".

Quando l'hai saputo, quando te l'ha detto Pioli che avresti giocato dal primo minuto, c'è stato qualche consiglio di qualche tuo compagno in particolare?

"Me l'ha detto più o meno due giorni fa, infatti sono stato subito preparato mentalmente. Qualche consiglio particolare da Leggerini, che è una persona secondo me bravissima con cui ho legato molto e ringrazio veramente per quello che sta facendo adesso per me".