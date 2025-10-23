Fiorentina, Ferrari: "Pioli ci darà una mano. Anche per Commisso è colui che ci guiderà"

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Conference League contro il Rapid Vienna. Il dirigente viola ha analizzato il difficile momento attraversato dalla squadra e ha affrontato anche il tema spinoso dello stadio Franchi.

Direttore Ferrari, la Fiorentina non sta vivendo un inizio di stagione facile. Come sta reagendo lo spogliatoio?

"Lo spogliatoio è forse uno dei posti dove stiamo meglio in questo momento. Siamo tra di noi, così come al Viola Park. Ci sono confronti, ci sono situazioni dove si cerca di capire come si può aiutare gli altri. Dobbiamo girare pagina, dobbiamo partire con una nuova avventura. Dobbiamo essere uniti e cercare assolutamente di iniziare a svoltare".

Il presidente Commisso la chiama spesso. Qual è il suo pensiero su Stefano Pioli in questo momento?

"Il presidente lo sento spesso, tutti i giorni, più di una volta. Anche per il presidente Stefano Pioli è la persona che ci guiderà, che ci darà una mano, che ha preso questo impegno insieme a noi con grande entusiasmo. Quindi siamo tutti molto uniti anche in questo".

Ieri è arrivata la nota del Comune di Firenze sulla Curva Fiesole: non sarà ristrutturata per il centenario dell'agosto 2026. Come avete accolto questa notizia?

"Era inevitabile un comunicato duro e amareggiato da parte nostra. Purtroppo è una situazione che nasce male. Rocco appena arrivato voleva fare lo stadio nuovo, non lo hanno fatto fare. Da lì c'è stata un'escalation continua di situazioni un po' al limite e oggi la Fiorentina si ritrova ancora in una situazione di difficoltà. Con questa nuova giunta stiamo comunque dialogando per cercare di trovare una soluzione, ma le prospettive sono chiare: chi si affaccia oggi al Franchi capisce che siamo in grande ritardo".

Quanto ha influito la situazione dello stadio in questa partenza difficile?

"Lo stadio, il calore dei tifosi inevitabilmente affievolito in questo inizio di stagione hanno sicuramente inciso. Però siamo tutti responsabili: c'è la società, ci sono i giocatori che vanno in campo, c'è il mister, ci siamo noi. Secondo me è giunto il momento di cambiare pagina, di girare e di partire proprio con la testa alta, con un altro spirito, un'altra mentalità. Ognuno dovrà cercare, noi compresi, di dare qualcosa di più, perché fino adesso non è bastato".