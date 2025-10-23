Dalla Spagna, il Siviglia torna alla carica per Richardson: è ai margini della Fiorentina
La testata spagnola Estadio Deportivo riporta dell’interesse del Siviglia per Amir Richardson, centrocampista di 23 anni attualmente ai margini della Fiorentina e già seguito dal club andaluso nella scorsa estate. Non solo, il quotidiano racconta anche di un certo nervosismo da parte del giocatore per non essere riuscito a firmare con il Siviglia, nonostante il direttore sportivo Antonio Cordon avesse tentato fino all’ultimo di portarlo in Spagna con la formula del prestito.
Richardson resta comunque un profilo molto apprezzato dal club andaluso, che a gennaio dovrebbe tentare un nuovo assalto dopo che in estate non era riuscito a soddisfare le richieste economiche della Fiorentina. Il centrocampista, dal canto suo, avrebbe già chiesto di essere ceduto nella prossima sessione di mercato, anche perché Pioli non sembra puntare su di lui e non lo ha ancora impiegato in questa stagione. Il Siviglia, dunque, mantiene margine di manovra per tornare alla carica a gennaio, con Richardson che rimane uno degli obiettivi principali.
