TMW Allianz Stadium deluso: pioggia di fischi per la Juve, sotto 0-1 col Verona al 45'

È stato un primo tempo stranissimo quello tra Juventus ed Hellas Verona. Il classico confronto tra una squadra in difficoltà e arroccata in difesa come quella di Sammarco contro chi, invece, ha cercato allo sfinimento ma senza la giusta precisione la via del gol. L'occasione più nitida l'inserimento di testa di Bremer e la traversa sbeccata dal brasiliano, lo stesso che più tardi si è reso protagonista di una sciocchezza.

Il difensore della Juventus infatti, pressato dagli avversari, ha calcolato male il passaggio per trovare Kalulu aperto alla sua destra e Bradaric ha subito ribaltato l'azione e Bowie in area. Una girata di prima intenzione dello scozzese che ha bucato Di Gregorio e mandato il Verona sull'1-0, a riposo in vantaggio al termine del primo tempo. Smacco impensabile per i tifosi bianconeri presenti allo Stadium, che non hanno fatto mancare il proprio sconcerto.

Delusione evidente, rimarcata dalla pioggia di fischi che ha beccato i giocatori di Luciano Spalletti a testa bassa mentre sono rientrati negli spogliatoi. Nella ripresa servirà riattaccare la spina e reagire, con la possibilità a portata nei prossimi 45 minuti di rovesciare la partita e agganciare il Milan al 3° posto in classifica.