Roma, sui rinnovi passa la linea Gasperini: si riaprono le trattative con Dybala, Pellegrini e Celik

La Repubblica, nella sua edizione romana, parla della rosa dell'anno prossimo in casa Roma: con la Champions a portata di mano, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, fino a poche settimane fa degli indesiderati, sono più vicini al rinnovo che alla partenza. Perché così ha deciso Gasperini, impegnandosi con i big: la base non va smantellata, ma rinforzata.

Passa la linea Gasperini: si riaprono le trattative

Via alle trattative dunque, con loro e con Zeki Celik, che oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione e per restare ne vorrebbe esattamente il doppio. La Roma fin qui ne aveva offerti 2,6. Ma ora che a passare è stata la linea di Gasperini, pur di arrivare alla firma sul rinnovo, la somma potrebbe lievitare. Il terzino turco, dopo un colloquio col tecnico, ha dato mandato al proprio agente di sondare il club giallorosso. Venuto meno l’interesse della Juventus, il calciatore ha comunicato di aver ricevuto una proposta da una delle big del paese natale.

L'intenzione dell'ex Lille però, sarebbe quella di continuare a misurarsi con la Serie A: di conseguenza le prossime mosse della società in tema rinnovo, saranno quasi certamente decisive.