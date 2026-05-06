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Di nuovo in campo la Serie C: oggi il 2° turno della fase a gironi dei playoff. La guida completa

Di nuovo in campo la Serie C: oggi il 2° turno della fase a gironi dei playoff. La guida completaTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
Claudia Marrone

Prosegue spedita la marcia dei playoff di Serie C, con il secondo turno della fase a gironi che si giocherà interamente questa sera, con cinque gare del turno in programma alle ore 20.00 e Lecco-Giana Erminio alle 20:45, per consentire la diretta Rai.

Esattamente come le partite del precedente turno, anche quelle odierne saranno gare secche, che vedranno anche la presenza delle quarte classificate di ogni raggruppamento (Lecco, Campobasso e Cosenza). Nessun sorteggio era previsto per gli accoppiamenti, la migliore classificata delle 4 del girone sfida la peggiore classificata, mentre l'altro confronto è tra le due rimanenti; si gioca in casa della meglio piazzata, e accederà alla fase nazionale la formazione vincente o, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, sempre la meglio piazzata.
Domani, giovedì 7 maggio, il sorteggio per i successivi accoppiamenti.

Di seguito, il programma completo del turno:

PLAYOFF SERIE C
SECONDO TURNO TURNO DELLA FASE A GIRONI (mercoledì 6 maggio)
Girone A
Ore 20.00 - Cittadella-Lumezzane
Ore 20.45 - Lecco-Giana Erminio

Girone B
Ore 20.00 - Campobasso-Pineto
Ore 20.00 - Juventus Next Gen-Pianese

Girone C
Ore 20.00 - Cosenza-Casarano
Ore 20.00 - Casertana-Crotone

PRIMO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 10 maggio/rit. mercoledì 13 maggio)
Renate (Girone A), Ravenna (Girone B), Salernitana (Girone C), Potenza (vincitrice Coppa Italia)

SECONDO TURNO FASE NAZIONALE (and. domenica 17 maggio/rit. mercoledì 20 maggio)
Union Brescia (Girone A), Ascoli (Girone B), Catania (Girone B)

FINAL FOUR
Semifinali: and. domenica 24 maggio/rit. mercoledì 27 maggio
Finale: and. martedì 2 giugno/rit. domenica 7 giugno

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