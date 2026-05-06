L'Italia piange Evaristo Beccalossi: venerdì i funerali nella sua Brescia
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L’Italia, il calcio e la sua Brescia piangono Evaristo Beccalossi, scomparso nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. La camera ardente sarà aperta, oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 alle 19, presso la Fondazione Poliambulanza, l’ospedale della città lombarda dove Beccalossi si è spento.
I funerali si terranno invece venerdì 8 maggio dalle ore 13,45 presso la Chiesa Conversione di San Paolo, sempre a Brescia.
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