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Sampdoria, Ricci: “Genova è casa mia. Playoff? Piccola chance ma ci crediamo"

Sampdoria, Ricci: “Genova è casa mia. Playoff? Piccola chance ma ci crediamo"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 10:25Serie B
Luca Bargellini

Il futuro può attendere, perché in casa Sampdoria c’è ancora un obiettivo da inseguire. Matteo Ricci, intervistato da La Repubblica, traccia il bilancio della stagione blucerchiata tra salvezza, rimpianti e uno spiraglio ancora aperto verso i playoff.

Il centrocampista parte dalla chiusura di campionato e dall’ultima vittoria: "Volevamo finire bene davanti ai nostri tifosi. Siamo contenti di aver vinto e aver regalato una gioia in casa. Abbiamo raggiunto un obiettivo che, pur piccolo per la Samp, per larghi tratti della stagione poteva sembrare difficile. La cadetteria è un campionato insidioso, non era così scontato".

Tra i momenti chiave della stagione, Ricci torna sul gol segnato allo Spezia: "È stata una liberazione. Ci tenevo tanto a segnare e quella vittoria è stata importante per la salvezza. Quando ho visto uscire quella palla, ho pensato solo a calciare".

Determinante anche l’impatto in panchina di Attilio Lombardo: "Ci ha trasmesso tranquillità, voglia di vincere e di giocare in modo propositivo. Lo seguiamo ad occhi chiusi. Lui ha la Sampdoria nel sangue e noi lo percepiamo".

Adesso resta una minima speranza playoff: "È una possibilità piccola, ma ce la vogliamo giocare. Non si sa mai, il calcio è strano. Faremo la nostra partita con più libertà mentale, ma ci proveremo fino alla fine".

Infine, uno sguardo anche al futuro personale, con il contratto in scadenza e una preferenza chiara: "A Genova si sta davvero benissimo, anche la mia compagna è d’accordo. È una città che vive di calcio, senti la passione dei tifosi tutta la settimana".

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