Ranocchia: "Conte non le avrà mandate a dire a Lukaku. Per lui è sempre stato un pilastro"

"Dall'esterno mi è parso tutto molto strano". Andrea Ranocchia parla così a Il Mattino di quello che è successo a Napoli tra Romelu Lukaku e Antonio Conte, con cui ha condiviso parte della sua esperienza all'Inter: "Il mister non sarà felice di quanto accaduto perché per lui il belga è sempre stato un pilastro". L'ex difensore garantisce per il centravanti, spiegando che è un ragazzo d'oro e crede che alla fine si possa arrivare a una riappacificazione.

Ranocchia sa anche che tipo è Conte perché lo ha definito il suo papà sportivo e, al termine di una stagione complicata, questo ulteriore problema non lo avrà reso più tranquillo: "Una volta rivisti non le avrà mandate a dire, anche se ora c'è solo la qualificazione alla Champions League e la conferma del secondo posto". Per l'ex difensore, senza infortuni, i partenopei avrebbero comunque lottato con i nerazzurri per lo scudetto.