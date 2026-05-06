Inter, per Bastoni non si scenderà sotto i 60 milioni: Ausilio pronto a valutare contropartite

Il Corriere della Sera torna a scrivere del futuro di Alessandro Bastoni: il Barcellona ha complicato i piani di rinnovo nerazzurra con un’offerta superiore a quella di un possibile nuovo contratto. In queste ore, in Catalogna i giornali di area blaugrana sostengono che la capolista della Liga sarebbe delusa dal fatto che il giocatore non ha esercitato pressione sull’Inter per la cessione, in modo da abbassare il prezzo, che non è inferiore ai 60 milioni.

L’Inter non scenderà sotto quella cifra, perché Bastoni ha appena compiuto 27 anni ed è un pilastro di un reparto che perderà giocatori come Acerbi e forse De Vrij, nonché perfetto per la retroguardia a tre di Chivu oggi e di Inzaghi ieri. D’altra parte il Barcellona ritiene la cifra eccessiva per un difensore che va in scadenza fra due anni: se Bastoni è davvero la prima scelta per il tecnico Flick allora la strategia può prevedere l’inserimento di una o anche di due contropartite tecniche.

Se arriverà mai una proposta concreta, l’Inter valuterà ogni ipotesi. Perché vendere Bastoni significa doverlo rimpiazzare e il solo Muharemovic del Sassuolo, che pure è un centrale di piede sinistro, non basta di certo. Nel frattempo il Barcellona si guarda intorno: sono spuntati i nomi di Romero del Tottenham, vecchia conoscenza della serie A e Lucumì del Bologna, due profili meno tecnici e più duri in marcatura.