Almeno tre mesi di stop per Vlahovic, il messaggio della Juve: "Torna più forte di prima"
Tegola per la Juventus e per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, che dopo ulteriori consulti deciderà se operarsi o meno, dovrà rimanere ai box per almeno tre mesi, dopo l’infortunio patito nell’ultima di campionato con il Cagliari, che ha comportato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, come reso noto dal comunicato stampa diramato oggi dalla Juventus.
Attraverso i propri canali Instagram, la Vecchia Signora manda un messaggio al suo giocatore, molto semplice: “Torna più forte di prima”, è l’augurio all’attaccante, autore di tre gol in questo campionato.
