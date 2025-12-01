Ranocchia: "Lautaro è il più forte in Serie A". Mauro: "Non sempre è il migliore quando conta"

Andrea Ranocchia conosce bene Lautaro Martinez, avendoci giocato insieme e per questo ci tiene a ribadire un concetto importante. Intervenuto a Pressing, negli studi di Mediaset, l'ex difensore ha spiegato senza mezzi termini il suo pensiero sul Toro: "Per me è il più forte che c'è in Serie A. Non va analizzato solo quando fa gol o assist, per un difensore giocarci contro è difficile, ti devi preparare. Bruci tante energie per preoccuparti di lui e crea difficoltà, crea buchi per altri. Quando giochi lo senti… Chivu ha trovato la chiave per entrare dentro l'anima della squadra".

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha poi sviluppato ulteriormente il ragionamento: "I nuovi allenatori pensano che se io faccio un movimento e mi chiamo Lautaro o Esposito è la stessa cosa, ma non è così e ne sono convinto. Se uno diventa Lautaro è perché ha giocato partite, ha segnato, è un riferimento e si è guadagnato quella stima. Forse non è stato sempre il migliore nelle partite importantissime".