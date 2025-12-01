Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Mister Alessandro Cucciari è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.
Milan e Napoli al comando:
"Ci sono Inter, Milan e Napoli superiori a tutti, il tempo sta passando e si sta sistemando questa situazione, i valori stanno uscendo fuori. Sono ancora tutte lì, ma c'è anche il Como, anche se non dà fastidio per lo Scudetto. Mi piacerebbe, ma è molto difficile. Credo che alla fine gli organici importanti se la giocheranno. Roma, Juve e le altre lotteranno per un posto Champions".
Milan, l'ex tecnico dice che già a 14 anni faceva il 9. Questa potrebbe essere una soluzione definitiva?
"Occasionalmente i grandi giocatori si adattano ad altri ruoli. Per me è un fuoriclasse inesploso per suoi difetti, l'ho visto devastante da esterno e per me lì dà il meglio di sè".
