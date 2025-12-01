Lecco, Furlan: "Troppi timidi. Il Vicenza ha dimostrato perché sono primi in classifica"

Jacopo Furlan, portiere del Lecco ha tenuto a galla la squadra nella sconfitta di misura sul campo del Vicenza. Queste le sue parole nel postpartita riportate da TuttoC.com:

"Il Vicenza ha dimostrato perché è primo, squadra fortissima sotto tutti gli aspetti e che ha fatto la partita da fare. Sui cambi non sta a me dirlo. Risultati? Se vogliamo, fino a questo momento abbiamo fallito i test di maturità ma ai ragazzi bisogna fare i complimenti per quello che stanno facendo: se facciamo il massimo, non ci restano rimpianti - riporta Leccochannelnews.com -. Nella scorsa partita il risultato lascia il tempo che trova, ma nel complesso abbiamo dei valori importanti. Ripeto, il Vicenza è forte e merita di stare dove sta".

I blucelesti giocano discretamente ma il divario con le big rimane: "Sì certo, ma riconduciamo a qualche dettaglio che manca. Forse siamo stati timidi a inizio partita e quella è una cosa migliorabile: siamo venuti qui da secondo senza regali, è un peccato non essere arrembanti". E adesso la testa va alla sfida delicata con l'Alcione che sembra decisiva: "Purtroppo le statistiche dicono questo, eravamo abituati diversamente. Sicuramente sarà una partita importante, come tutte del resto: il nostro obiettivo è preparare la partita, fare quello che abbiamo preparato e guardarci a fine gara chiedendoci se abbiamo fatto tutto il preparato. Speculando non si va da nessuna parte".