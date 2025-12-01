Atalanta, Palladino e il successo sulla Fiorentina: "Entusiasmo, lavoro e costanza"
Attraverso il suo profilo Instagram, Raffaele Palladino ha commentato brevemente il successo dell’Atalanta sulla Fiorentina, ex squadra del tecnico, nell’ultimo turno di campionato: “Entusiasmo, lavoro e costanza. Una vittoria importantissima per noi e per i nostri tifosi”.
Il prossimo impegno della Dea vedrà i giocatori nerazzurri scendere in campo mercoledì alle 15 con il Genoa in Coppa Italia, mentre sabato alle 20.45 ci sarà la trasferta di Verona con l’Hellas.
