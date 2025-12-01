Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, Spalletti: "Vogliamo essere belli e vincenti. Vlahovic? Out 2/3 mesi"

Juve, Spalletti: "Vogliamo essere belli e vincenti. Vlahovic? Out 2/3 mesi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 16:31Serie A
Camillo Demichelis
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

15:45 - Luciano Spalletti presenta Juventus-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma domani alle 18. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Prende la parola Spalletti: "Io partirei dal salutare Nicola Pietrangeli che è stato un campione. Lui ha insegnato a vincere con passione e sacrificio, eleganza. Con la sua qualità, con quello che abbiamo ereditato che poi ci siamo ritrovati un livello top di tennis attuale. A me piaceva giocare a tennis e mi fa piacere ricordarlo".

Come sta la squadra?
"Dobbiamo aspettarci un po' di cambi, perchè sono passato poche ore e abbiamo fatto fatica a livello mentale, fisico. Tutto il gruppo sta lavorando nella maniera giusta perciò tutti si meritano spazio".

Su Vlahovic?
"Per quanto riguarda i tempi precisi bisogna parlare con i medici, perchè sono loro che sanno le cose. Secondo me starà fermo 2/3 mesi.I l calcio in generale è un pallone che gira e che ruzzola occasioni di continuo. Nel suo rotolarsi il pallone mette a disposizione occasioni, tutto sta nel saperle cogliere, saperle vedere e quindi è possibile tutto, ma io preferivo avere Vlahovic a disposizione perchè era molto concentrato a far bene e dentro la squadra".

Sulla Coppa Italia?
"Ha svelato un segreto, ora lo sanno tutti. Perchè, gli altri cosa pensano di fare? Lo stesso che vogliamo fare noi. Bisogna vincere delle partite importanti, se si fa cumulo di fatica negli stessi giocatori si fa fatica a vincere, bisogna essere belli e vincenti. Possibilmente anche belli, anche qui c'è un pubblico dal palato fine. L'altra sera sono rientrato nello spogliatoio e mi sono divertito a fare un po' di casino con i calciatori. Vincere non basta, c'è l'esigenza di giocare anche bene, di essere belli. E cercheremo di fare tutte e due, ma intanto iniziamo a vincere le partite. Domani facciamo una formazione per vincere la partita, non per essere compresi sulle scelte che facciamo. Domani sarà una partita molto difficile si è visto anche qualche settimana fa quando i ragazzi sono stati bravi a vincere".

Quanto può migliorare Miretti?
"Miretti è un calciatore che sa fare molte cose. Un professionista eccezionale, una persona seria. Si può usare persona e non ragazzo, è già grande come testa. Ha i tempi delle giocate, del calcio, perchè poi bisogna essere bravi a quando tenere un tocco in più, quando levarsela dai piedi senza toccarla e poi la personalità di andare a creare l'imprevisto dal previsto. Quello bravo sa creare l'imprevisto e lui lo sa fare. E' dentro la soluzione del regista che ogni tanto inventa qualcosa. A lui ha fatto bene giocare in un ruolo diverso quando era in prestito e ha visto il pallone da prospettive diverse, questo gli è servito. Penso il suo ruolo sia mediano centrocampista. Ma il fatto che si sappia adattare è una cosa che può dare un aiuto alla squadra".

Ogni partita per voi può essere importante?
"Per noi, in questo momento, sono tutti test significativi, vogliamo arrivare ad un livello superiore di spettacolo e risultati da offrire al pubblico. Non so bene chi ci sia alla prossima partita, perchè noi dobbiamo pensare solo a questa. Fare bene questa, portarla a casa vorrebbe dire avere più entusiasmo e qualche incertezza in meno per le prossime".

Su Zhegrova e Joao Mario?
"Ora è un po' che non giocano. Zhegrova viene da un lungo infortunio. Lui è una miccia accesa, perchè quando parte può esplodere in ogni momento. Ha veramente l'estro che non sai cosa possa tirar fuori da un momento all'altro. Poi si parla di questo calcio confrontandolo con quello prima dicendo che i 10 sono scomparsi perchè va confrontato con la forza delle squadre e dei calciatori. Zhegrova deve allungare il raggio d'azione e trova difficoltà quando la partita diventa da sbattimento continuo. Per questo momento lo vedrei più a gara in corso. Joao Mario è un calciatore tecnico e bravo, sa entrare in confidenza con la squadra e il pallone. Ha un po' meno questa struttura da 100metrista, ma io voglio andare a conoscerlo fino in fondo".

Openda e David possono giocare insieme?
"Io spero di si. Io spero che anche loro possano sfruttare questo momento come un'occasione da cogliere. Gli attaccanti hanno caratteristiche differenti perciò possono giocare insieme. Però con l'Udinese hanno giocato insieme e si accostano bene. Poi bisogna pensare in base ai 90 minuti e cercheremo di farlo in maniera corretta".

Chi giocherà in porta?
"Per me è facile. Io debbo essere aperto a sentire e vedere quello che succede in campo. Di Gregorio in questo momento è il titolare. Però continuo a vedere le parate che fanno gli altri portieri. Mattia per me è importante nello spogliatoio è un influencer dello spogliatoio, lo seguono, lo sentono, è uno di quelli che parla. Però, in questo momento, Di Gregorio è il titolare. Mi piace avere un Mattia collaboratore in questa maniera".

Quanto manca per vedere una Juve bella?
"Non lo so. Io sto vedendo dei miglioramenti e la squadra ascolta volentieri. L'altra sera ho visto delle cose bene come il secondo gol dove abbiamo mosso bene la palla. Nel finale ci è venuta un po' d'ansia, io ero lì che dicevo riconquistiamo la palla, lo facevamo e poi la palla era subito presa da loro. Bisogna migliorare e si lavora per quello. Vedo girare un po' meglio la palla e quindi sono molto fiducioso di poter provare delle soluzioni del previsto che diventa imprevisto".

Su Koopmeiners?
"Koop lo conosco molto bene perchè lo avevo seguito perchè mi piaceva se avessi avuto un presidente che me l'avesse regalato l'avrei preso. Secondo me lui è uno di quelli che conosce il calcio e sa stare da tutte le parti in campo. Poi è importante tentare di vedere le cose e ascoltarle mettendosi nei panni di quelli con cui parli. Se vai a parlare con lui, preferisce più venire a cominciare l'azione, vedere la squadra avversaria in faccia e non trovarsi di spalle nonostante abbia fatto tanti gol all'Atalanta. Quella di metterla in difesa era un'idea per acchiappare qualità in costruzione. Se faccio il primo passo bene, il secondo viene altrettanto bene. Ha confermato di essere un buon difensore nell'uno contro uno, è buono di testa, ha il lancio. Nei ruoli del centrocampista può stare dappertutto. Ha personalità, spessore internazionale, ha un piede fantastico. Quando tira non tira per vedere come va ma ha idea di dove possa finire la palla. Potrebbe essere l'occasione per farlo rigiocare a centrocampo, domani si valuterà bene. Perin domani non c'è. Un po' di affaticamento, un problemino, una bischerata, ma lo lasciamo a riposo".

Yildiz può fare il 9?
"Si può giocare da terminale in offensivo. Quelli che hanno questa qualità se si avvicinano al pollaio diventa più facile tirare in porta e buttano via meno roba. Quando chiedete Yildiz esterno perché punta l’uomo è una verità. Ma quando hanno palla gli altri lo costringono a venire più indietro. Giocando lì gli si fa spendere più corsa, più energia, in una fase dove non ci dà grandissime soluzione a livello qualitativo".

Termina la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Articoli correlati
Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas" Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Juventus, Spalletti: "Di Gregorio è il titolare, ma Perin è importante: è l'influencer... Juventus, Spalletti: "Di Gregorio è il titolare, ma Perin è importante: è l'influencer dello spogliatoio"
Altre notizie Serie A
Inter, Bonny resta in dubbio anche per la Coppa Italia: il francese oggi non si è... Inter, Bonny resta in dubbio anche per la Coppa Italia: il francese oggi non si è allenato
Atalanta al lavoro a Zingonia: ancora a parte i soli Scalvini e Bakker TMWAtalanta al lavoro a Zingonia: ancora a parte i soli Scalvini e Bakker
Verona, Paolo Zanetti ha condotto l'allenamento pomeridiano. La situazione TMWVerona, Paolo Zanetti ha condotto l'allenamento pomeridiano. La situazione
Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese Probabili formazioniSerie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Sassuolo, si ferma Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destra... Sassuolo, si ferma Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destra
Silvio Baldini sicuro: "L'Italia vuol vincere: andrà al Mondiale. Io alleno giovani... Silvio Baldini sicuro: "L'Italia vuol vincere: andrà al Mondiale. Io alleno giovani fortissimi"
Juventus, Spalletti: "Di Gregorio è il titolare, ma Perin è importante: è l'influencer... Juventus, Spalletti: "Di Gregorio è il titolare, ma Perin è importante: è l'influencer dello spogliatoio"
Juve, Spalletti: "Vogliamo essere belli e vincenti. Vlahovic? Out 2/3 mesi" Live TMWJuve, Spalletti: "Vogliamo essere belli e vincenti. Vlahovic? Out 2/3 mesi"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Alessandro Bruno saluta il Latina
5 L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
Immagine top news n.1 Tegola Vlahovic per la Juve, il report medico: "Lesione di alto grado, necessari ulteriori consulti"
Immagine top news n.2 Fiorentina e Verona ferme a zero vittorie: nei top 5 campionati europei c'è solo il Wolves a fargli compagnia
Immagine top news n.3 "Nessuna novità, Leao faceva il 9 già 14 anni fa". Parla il tecnico che lo lanciò in Portogallo
Immagine top news n.4 Lazio ancora infuriata dopo il match contro il Milan: il VAR Di Paolo sarà fermato
Immagine top news n.5 Come ti cambio il Napoli con uno sfogo: Conte si è ripreso squadra e vetta a modo suo
Immagine top news n.6 La 13^ giornata di Serie A porta a una nuova coppia di prime. Chiude Bologna-Cremonese
Immagine top news n.7 Notte da leoni nella tana dei lupi: il Napoli vince con merito a Roma, Conte si riprende la vetta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Gennaro: "Juve, ora Openda deve fare qualcosa. Como, che mentalità Fabregas"
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta al lavoro a Zingonia: ancora a parte i soli Scalvini e Bakker
Immagine news Serie A n.2 Verona, Paolo Zanetti ha condotto l'allenamento pomeridiano. La situazione
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance per Dominguez, Vardy guida la Cremonese
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, si ferma Berardi: lesione di medio grado al flessore della gamba destra
Immagine news Serie A n.5 Silvio Baldini sicuro: "L'Italia vuol vincere: andrà al Mondiale. Io alleno giovani fortissimi"
Immagine news Serie A n.6 Juventus, Spalletti: "Di Gregorio è il titolare, ma Perin è importante: è l'influencer dello spogliatoio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Garritano sbaglia due rigori e il Cosenza perde a Foggia: "Chiedo scusa a tutti"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 14ª giornata: Mignani sorpassa Sottil
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 14ª giornata: Ciervo si avvicina a Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 14ª giornata: Koutsoupias scavalca Busio
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 14ª giornata: Tiritiello rimane saldo in vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, designato l'arbitro per il recupero della 10ª giornata in programma giovedì
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sambenedettese, ci siamo per il nuovo tecnico: accordo con l'ex Rimini D'Alesio
Immagine news Serie C n.2 Bartesaghi e l'avventura al Milan Futuro: "Base importante per la mia crescita"
Immagine news Serie C n.3 Trento al secondo ko consecutivo. Tabbiani: "Ho piena fiducia nella mia squadra"
Immagine news Serie C n.4 Giudonia Montecelio, Ginestra esulta: “Vittoria storica contro la Ternana”
Immagine news Serie C n.5 Pianese beffata al 95', Cangi: "Quinto rigore contro, dobbiamo abituarci alla tecnologia"
Immagine news Serie C n.6 Foggia-Cosenza, solo 489 spettatori: Buscè amareggiato: "Stadio vuoto fa male al calcio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Terna italiana per Spagna-Germania: Gasperotti arbitrerà la finale di Women's Nations League
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Girelli: "Vogliamo fare meglio con gli USA" Poi parla di Mondiale e futuro all'estero
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Caruso: "Al Bayern cresciuta nel palleggio e nella personalità. USA? Ci aiuterà a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Bergamaschi: "USA atleticamente devastanti. Bellissimo portare un pezzo d'Italia all'estero"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…