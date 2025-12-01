Juventus, Spalletti: "Di Gregorio è il titolare, ma Perin è importante: è l'influencer dello spogliatoio"

In conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro l'Udinese, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato anche della questione portiere in casa bianconera:

Per lei esiste un titolare, o ogni decisione è presa settimana dopo settimana in base agli allenamenti?

"Per me è facile. Io devo essere aperto a sentire e vedere ciò che succede giorno dopo giorno in campo, ma Di Gregorio per me per il momento è il titolare, poi è chiaro che continuo ad ascoltare quelle che sono le belle parate degli altri portieri. Perin per me è importante anche come uomo di spogliatoio, è uno con personalità e vissuto, è uno degli influencer dello spogliatoio, lo seguono e sentono quando parla. Mi sento però di dire a Di Gregorio che per me in questo momento è lui il titolare, mi piace comunque avere un Mattia collaboratore in questo modo. Peric comunque domani non ci sarà, ha un problemino, una bischerata, un piccolo affaticamento e quindi lo lasceremo a riposo".