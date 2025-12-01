Il sogno del 19enne Bartesaghi: "Spero davvero tanto di diventare una bandiera del Milan"

Davide Bartesaghi, laterale del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando anche del suo sogno di vestire a lungo la maglia rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni su presente e futuro col Diavolo: "Credo di essere un ragazzo umile, sono tranquillo e sereno: continuo a lavorare, penso solo al calcio e a dare il massimo per questa maglia. Ho fatto tutto il settore giovanile al Milan e credo di dovere tanto a questa squadra".

Come sta andando con Allegri?

"Mi sta dando una grande mano, come tutto lo staff e tutti i compagni. Ho sempre, anche in allenamento, fiducia da parte loro: credo sia fondamentale per continuare a dare sempre il meglio, e migliorarsi ogni giorno".

La parola scudetto si può pronunciare?

"È ancora presto per pensarci, però è un nostro obiettivo, come anche rientrare in zona Champions. Siamo solo all’inizio, abbiamo davanti tante partite importanti: se ne riparlerà a marzo".

Il tuo modello?

"I poster in camera erano quelli di Maldini e Marcelo. Se devo indicare un’ispirazione, dico Theo, che ho avuto davanti negli anni. Tra chi è in A oggi dico Spinazzola, sono più simile a lui".

Il sogno per i prossimi 15 anni?

"La Nazionale, e continuare a giocare nel Milan".

Ti vedi come bandiera rossonera?

"Lo spero, è presto ma ci spero davvero tanto. È una società magnifica, e sono qui da quando ero piccolissimo".