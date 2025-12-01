Pontedera, riflessioni su Menichini. Alessandro Calori profilo che piace
Il Pontedera è entrato in una fase decisiva della propria stagione. La dirigenza granata sta infatti valutando un possibile cambio alla guida tecnica, con la posizione di Leonardo Menichini finita sotto esame dopo l’ennesima battuta d’arresto in campionato contro il Carpi.
La classifica non aiuta: 17° posto nel girone B, 12 punti raccolti in 15 giornate e un rendimento segnato da 3 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. Numeri che hanno acceso più di un campanello d’allarme e spinto la società a interrogarsi sulla necessità di dare una svolta immediata.
In caso di separazione, scrive SkySport, uno dei profili valutati è quello di Alessandro Calori, tecnico esperto e già seguito in passato dal club. Le prossime ore potrebbero essere determinanti per capire se il Pontedera deciderà di proseguire con Menichini o aprire un nuovo capitolo sulla propria panchina.
