Altafini: "Se la Juventus vince contro il Napoli, può rientrare in corsa per lo scudetto"

"Se la Juve vince stasera a Napoli può rientrare in corsa per lo scudetto". Parola di Josè Altafini, campione che ha scritto la storia del calcio a suon di gol vestento tra le altre anche le maglie bianconera e azzurra. In un'intervista a Tuttosport, si è espresso così sulle possibilità della squadra di Spalletti di poter ancora ambire alla vetta: "Quello di quest’anno è un campionato davvero equilibrato e ricco di imprevisti: per questo i bianconeri - qualora dovessero fare i 3 punti oggi - possono ancora dire la loro per i primissimi posti".

Un suo giudizio sul primo mese juventino di Spalletti: "lo giudico positivamente, si intravedono dei miglioramenti. Luciano è un bravo allenatore e sta cercando di aggiustare le cose, ma gli serve una mano anche da parte dei dirigenti".

Un'allusione che spiega poi successivamente: "Penso al mercato. Finora i dirigenti in questi anni hanno fatto tanti pasticci e pagato tanto dei giocatori che non hanno reso secondo le aspettative e non si sono dimostrati all’altezza della Juve. Mancano 2-3 innesti per alzare il livello. Soprattutto a centrocampo, dove avevano un top come Rabiot ma l’hanno mandato via: che errore! Qualcuno dovrebbe mangiarsi le mani, visto che adesso il francese fa le fortune del Milan...".