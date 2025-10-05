Altro infortunio muscolare per il Napoli: dopo Lobotka, Conte perde anche Politano
Al 5' del secondo tempo di Napoli-Genoa Antonio Conte perde il suo secondo titolare. Dopo Lobotka, andato k.o. nella prima frazione di gioco, si ferma anche Matteo Politano. Anche per lui un problema muscolare, proprio com'era accaduto allo slovacco.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
