Genoa, Vieira: "Bella partita, ma a fare la differenza è stata la qualità del Napoli"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, dopo la sconfitta in rimonta subita a Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Nel primo tempo abbiamo fatto davvero una bella partita, per tattica, per disciplina, per aggressività. Purtroppo l'intensità poi l'abbiamo abbassata un po' nel secondo tempo, ma credo che la differenza l'abbia fatta la qualità del Napoli".

Non ha pensato di compattare un po' la squadra nel secondo tempo?

"No, credo che nel secondo tempo siamo andati troppo all'indietro. Quando il Napoli ha De Bruyne in campo così diventa più complicato. La richiesta era di restare alti e fare pressione, nel primo tempo l'abbiamo fatto e poi la differenza l'ha fatta la qualità del Napoli. Nei momenti importanti della partita ci è mancata un po' d'esperienza. Questa partita farà crescere la squadra perché non era facile, abbiamo avuto intensità e coraggio. Sabelli, Ellertsson e Vitinha hanno lavorato bene. Ora guardiamo avanti".

Sorpresi dalla scelta Ellertsson terzino sinistro. Ce la spiega?

"Lui ha questa velocità, nell'uno contro uno resta sempre in piedi. Il Napoli è molto pericoloso sulle fasce e lui ha fatto una grandissima partita.

Vasquez rompeva la linea e usciva a seguire Anguissa.

"Sì, oggi è stato Vasquez a uscire su Anguissa perché loro con qualità creano superiorità e poi per noi diventa difficile. Non vogliamo soffrire, vogliamo andare sempre in avanti".

Su Ekhator.

"Jeff ha fatto vedere che sta lavorando benissimo. Deve continuare a crescere e per crescere deve giocare. Ci sono momenti in cui i giovani devono sbagliare per imparare. Per lui giocare al Maradona e fare una partita così è importante".

A fine partita è andato a cercare De Bruyne: cosa vi siete detti?

"No, niente di particolare. Abbiamo parlato solo del momento del Manchester City".