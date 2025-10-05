Live TMW Napoli, Conte: "Mi dà fastidio parlare dei singoli. Oggi col 4-3-3 non siamo stati bravi"

Al termine del match contro il Genoa, l'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

21.00 - Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Mi dà fastidio quando andate a specificare su un singolo giocatore e non è bello nei confronti degli altri. Né quando li criticate, né quando li esaltate. Parlo di equilibrio, perché bisogna trovarlo; capisco che a Napoli è difficile. Parlo sempre di squadra e non di singoli. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché non sfruttavamo la superiorità sugli esterni. Il loro gol in ripartenza ci ha fatto male. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di non soccombere contro una squadra che l'anno scorso ci stava facendo perdere lo scudetto. Merito a loro. Nel secondo tempo c'è stata una sola squadra che ha spinto fino alla fine, nonostante la gara di mercoledì. Nel secondo tempo c'è stata energia nuova; bisogna gestire questa situazione, i ragazzi lo sanno. Bisogna gestirla anche all'inizio, poi capisco che se non si vince si è dei somari. Politano ha avuto un affaticamento, Lobo si è aperto e ha avuto un po' di dolore nella zona pubalgica. Nazionale andrà? Ci sono i dottori che ti visitano e se non sei abile ti mandano a casa. Speriamo che sia abile."

Una domanda al sarto Conte: al Napoli sta meglio il vestito del secondo tempo?

"Abbiamo due situazioni consolidate: una è quella dei 4 centrocampisti, ma c'è bisogno di un giocatore particolare. L'altra è il 4-3-3 o il 4-2-3-1. Con i 4 centrocampisti abbiamo più palleggio e dominio; nel 4-3-3 cerchiamo soluzioni per isolare gli esterni nell'uno contro uno. Nel primo tempo non siamo stati bravi e il Genoa ci ha stoppato."

Ancora un gol preso.

"Per fare cose importanti e campionati competitivi ci vuole sempre equilibrio nelle due fasi. Con lo Sporting dispiace per il gol preso, visto le poche occasioni concesse, come oggi con Vanja che non ha dovuto fare miracoli. È più importante andare sulla strada di stare alti e non su quella di abbassarsi e concedere palle gol agli avversari. Il Napoli, da campione d'Italia, deve fare gare da protagonista."

Come quel primo tempo?

"Non è stata una prestazione brutta nel primo tempo, ma non abbiamo riempito bene l'area ed essere pericolosi. Nell'intervallo ho detto qualcosa di tattico ai ragazzi; dovevamo attaccare la loro linea alta e l'abbiamo fatto. Già prima dei cambi, con l'ingresso di De Bruyne e Spinazzola, avevamo già creato qualcosa; sta a me e allo staff fare capire ai ragazzi certe situazioni. Nel secondo tempo abbiamo attaccato molto bene la loro linea alta."

21.09 - Termina la conferenza stampa.