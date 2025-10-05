Napoli, Spinazzola: "Basta nominare quell'Europeo, i miei numeri sono migliori adesso"

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Genoa: "Un primo tempo con molte difficoltà create da noi, volevamo fraseggiare troppo contro l'aggressività del Genoa. Dovevamo andare in più in profondità come fatto nel secondo tempo.

Out dalla Nazionale?

"Per un giocatore è sempre un obiettivo, ma fa parte del nostro mestiere. Ci sono altri grandi giocatori nel mio ruolo; è una decisione che spetta al mister".

Segnale mentale importante?

"Sì, siamo già a un buon punto. Dobbiamo ancora incrementare con i cambi, che saranno importantissimi quest'anno. Dobbiamo stare uniti e chi entra deve svoltare la partita, come oggi e come contro lo Sporting, dove si è vista una squadra".

Come dialoghi con l'esterno a destra?

"Il mister mi chiede di dare ampiezza, ma non fin da subito, solo quando la palla è libera. Mi trovo bene perché quella è la mia qualità preferita".

Ti senti tornato ai livelli altissimi dell'Europeo?

"Basta con questo Europeo! A livello di numeri sono molto meglio dopo. Prima ero un giocatore molto più pazzo, un cavallo pazzo. Ora sono migliorato molto; da dopo l'Europeo sono migliorato a livello di numeri".

Cosa è cambiato?

"Dopo i primi 6 mesi ho faticato un po'. Dovevo entrare nei meccanismi e nella testa del mister. Sono entrato molto di più nella sua testa e sono migliorato. Copro molto meglio il campo."