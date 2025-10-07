Udinese, ecco l'esito degli esami di Kristensen: lesione muscolare al bicipite femorale

La sua assenza ha destato qualche preoccupazione di troppo perché arrivata proprio a ridosso del match contro il Cagliari. Domenica scorsa, con la gara degli uomini di Runjaic prevista per le 12.30, Thomas Kristensen non è stato inserito nemmeno in panchina a causa di un problema fisico. Le notizie delle prime ore parlavano di un risentimento muscolare ma gli esami svolti in data odierna hanno dato un esito negativo per i bianconeri friulani.

Come annuncia il sito ufficiale della società, il difensore ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni, prosegue la nota medica, verranno valutate di settimana in settimana.