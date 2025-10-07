Cagliari, Palestra non dimentica: "Ruggeri e Cuadrado mi hanno aiutato tanto all'Atalanta"

"Gruppo molto bello, ci sono tanti ragazzi nuovi che vengono dall'Under 20 o che erano già in U21. Abbiamo creato un bel gruppo, ci troviamo tutti bene, ci si aiuta, quindi vedo un gruppo molto bello e coeso. Siamo tutti felici di stare qua con il nuovo mister (Baldini, ndr) e il nuovo staff, sta andando tutto benissimo". Così Marco Palestra, laterale destro del Cagliari in prestito dall'Atalanta, ha raccontato come si stia trovando in ritiro con gli Azzurrini ai canali ufficiali della FIGC.

Sul fatto di spostarsi da un Under all'altra, che può aiutare lo spirito del gruppo e la compattezza: "Sicuramente sì, alcuni si conoscono perché si sono già affrontati tra loro, però siamo tutti felici di stare sempre insieme".

Se abbia mai avuto un idolo o un punto di riferimento: "Personalmente non ne ho mai avuto uno. Cerco sempre di ascoltare i miei compagni, nella mia posizione soprattutto. L'anno scorso ho avuto la fortuna di avere Zappacosta, Cuadrado, Ruggeri e Bellanova che mi hanno aiutato tutto l'anno e tantissimo. Ho cercato di apprendere il più possibile. Anche a Cagliari con i miei compagni cerco di ascoltarli, ovviamente sono giovane ed è giusto che ascolti chi ha più esperienza, può saperne più di me. E poi io cerco di dare del mio meglio quando vado in campo".