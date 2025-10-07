Milan-Como a Perth, reazioni di Abodi e Marotta. Gattuso in conferenza: le top news delle 18

Giornata di conferenza stampa per il commissario tecnico azzurro Gennaro Gattuso. Il mister della Nazionale italiana si è soffermato sul percorso nel girone di qualificazione ai Mondiali: "Noi dobbiamo pensare a fare il nostro. Nessun messaggio. Dobbiamo lavorare con concentrazione e non farci prendere da tutto ciò che viene da fuori, sicuramente non si respira una bellissima aria ma no dobbiamo pensare a fare il nostro. Per i play-off bisogna fare risultati, Israele è ancora dentro. Dobbiamo prepararci al meglio e farci trovare pronti. Non so se ci sarà qualche cambiamento in più, vediamo... Pensiamo alla gara con l'Estonia, ci sarà da battagliare e da fare fatica".

Intanto fa discutere il fatto che la sfida di campionato fra Milan e Como si disputerà a Perth. Una scelta applaudita dal Ministro dello Sport Andrea Abodi: "Milan-Como in Australia probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più".

E su questo match ha parlato anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta: "Ci sarà un periodo nel quale San Siro non sarà disponibile. La scelta del Milan e del Como è quella di fare un'esperienza che può servire anche per capire quale sarà l'effetto dal punto di vista economico. Se la analizziamo dal punto di vista di impatto etico e sociale è evidente che si sottrae una partita importante ai tifosi del Milan e del Como, ma deve essere vista come una necessità dovuta a una causa di forza maggiore, è una sperimentazione che porterà a valutazioni che faremo dopo".