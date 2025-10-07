Italia, le immagini da Coverciano e le ultime di formazione: Gattuso ad alta intensità
La Nazionale Italiana è al lavoro a Coverciano agli ordini del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Tutti i giocatori hanno lavorato in gruppo nella giornata odierna, senza sorprese.
Si è trattato in questo pomeriggio di un allenamento molto intenso. Ieri Gattuso aveva voluto concedere un giorno in più di recupero ai suoi, ma oggi è voluto partire in maniera forte, con vari esercizi ad alta intensità. Come si vede anche dal video allegato all'articolo, dove i giocatori mettono in pratica una esercitazione in cui devono giocare in un quarto di campo, con il limite massimo di due tocchi.
Le ultime di formazione in vista di Estonia e Israele
In vista delle prossime sfide, Gattuso sta valutando anche la difesa a tre, pur volendo confermare il doppio centravanti. Se per la sfida di Tallin dell'11 ottobre contro Estonia, l'Italia va verso la conferma del 4-4-2 a vocazione offensiva, per la successiva sfida contro Israele a Udine dunque il ct inizia a valutare anche il 3-5-2.
Di seguito alcune immagini raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
Queste le squadre scelte da Gattuso per l'esercitazione:
Arancioni
Di Lorenzo
Kean
Nicolussi
Bastoni
Tonali
Orsolini
Dimarco
Gabbia
Verdi
Locatelli
Calafiori
Barella
Pio Esposito
Retegui
Cambiaghi
Coppola
Cambiaso
Blu
Mancini
Cristante
Spinazzola
Raspadori
Udogie
Frattesi
Piccoli