Amauri: "Del Piero il compagno d’attacco perfetto. Con Miccoli siamo stati i re di Palermo"

Una lunga carriera piena di soddisfazioni per Amauri. L'attaccante italo-brasiliano si è raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ripercorrendo il suo tragitto nel mondo del calcio italiano. Qualche errore però non lo vorrebbe più commettere: "Soprattutto nelle scelte - racconta all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Mi gestirei meglio. Per esempio, nel 2010, dopo l’esordio con l’Italia mi feci male e invece di fermarmi continuai a giocarci sopra. Ho fatto quattro mesi da fantasma, andando in campo con i dolori e finendo per scontrarmi con i tifosi della Juventus".

Tantissimi i partner d'attacco che ha avuto il giocatore. Fra i tanti però uno su tutti: "Il primo che dico è senza dubbio Del Piero - ha proseguito -. Il compagno d’attacco perfetto. Uno che non ti fa mai sentire la sua grandezza. Poi non posso non menzionare Miccoli. Io e Fabrizio ci siamo trovati subito, un’intesa naturale. Siamo stati i re di Palermo".

Chiosa finale con una parentesi personale. All'ex giocatore viene chiesto se ci sarà un altro Amauri capace di scaldare la piazza: "Mio figlio Hugo... magari. È un 2008 e gioca nella Primavera del Palermo. Lo seguo tanto, gli do consigli, ma deve stare sereno e pensare solo a dimostrare il suo valore".