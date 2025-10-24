Amauri, il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"

Lunga intervista quella che l'ex attaccante italo-brasiliano Amauri ha rilasciato quest'oggi a La Gazzetta dello Sport, intervista nella quale ha ripercorso le tappe della sua lunghissima carriera.

Non senza un pensiero al Palermo e all'allora presidente Maurizio Zamparini, scomparso tre anni fa: "Un presidente speciale, esuberante. Mi prese venendomi a prendere a Verona in aereo. In conferenza faceva il pazzo, poi veniva in spogliatoio e ci diceva di non leggere quello che raccontava ai giornalisti. Se dopo quell'anno ero vicino alla Roma? Sì, ma non c’erano solo i giallorossi. La Roma mi cercò e Baldini, il vice di Spalletti, mi disse che sarei stato perfetto per fare coppia con Totti e che anche Francesco sarebbe stato contento. Mi voleva pure il Milan: Ancelotti mi aveva messo in cima alla sua lista per il dopo Inzaghi". Ma alla fine fu Juventus, per cronaca.

A ogni modo, il suo legame con Palermo rimane vivo, come ha affermato il classe 1980 dalle colonne del noto quotidiano. E il perché è presto spiegato: "Mio figlio Hugo è un 2008 e gioca nella Primavera del Palermo. Lo seguo tanto, gli do consigli, ma deve stare sereno e pensare solo a dimostrare il suo valore".