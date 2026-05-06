Il PSG rischia nel finale col Bayern ma è ancora in finale di Champions League: 1-1 all'Allianz Arena
Il PSG è in finale di Champions League, dove affronterà l'Arsenal. La squadra di Luis Enrique ha la meglio nel doppio confronto contro il Bayern Monaco in una delle semifinali più belle di sempre. Dopo il 5-4 al Parco dei Principi, le squadre pareggiano all'Allianz Arena, un 1-1 che porta il risultato complessivo sul 6-5 finale.
Nel primo tempo il PSG parte subito fortissimo, andando avanti già dopo due minuti e mezzo di gioco con Ousmane Dembele, magistralmente servito da uno scatenato Khvicha Kvaratskhelia. Lo svantaggio, di due gol nel punteggio complessivo sulle due sfide, sveglia il Bayern che nonostante un rischio clamoroso ancora col georgiano prova a far male ai francesi. Prima con Olise, poi con Musiala. Nel mezzo anche qualche lamentela per un paio di decisioni arbitrali contestate da Kompany e da tutta l'Allianz Arena.
La ripresa vede il PSG abbassare il ritmo, col Bayern che almeno inizialmente non può far altro che adattarsi alla dinamica del match. E nonostante i cambi di entrambi gli allenatori, la situazione non sembra evolvere con le azioni più pericolose che arrivano quasi sempre da iniziative personali. Come quella di Kvaratskhelia che porta Doue al tiro al 72'. La sensazione col passare dei minuti resta quella di una squadra, quella di Luis Enrique, in controllo totale anche grazie alle scelte del suo allenatore che dopo le goleade dell'andata capisce il trucco: abbassa 15 metri la linea difensiva, crea densità e tiene i terzini bloccati. Mosse che tengono i bavaresi lontani dalla porta di Safonov, almeno fino al 4 minuto di recupero quando Harry Kane fulmina il portiere parigino con un gran sinistro. E' però l'ultimo atto della partita. Con Dembelé e compagni che festeggiano al centro del campo per la conquista della seconda finale di Champions League consecutiva.