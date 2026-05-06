PSG in finale dopo un percorso durissimo: dall'Atalanta al Bayern, i meriti sono tutti di Luis Enrique
Il PSG ha raggiunto, per il secondo anno consecutivo, la finale di Champions League che quest'anno vedrà la squadra di Luis Enrique giocare contro l'Arsenal di Mikel Arteta. Un traguardo meritato, per i parigini, nonostante una prima parte di competizione particolarmente complicata come dimostra l'approdo agli ottavi di finale solo grazie alla sofferta vittoria contro il Monaco nel doppio playoff.
Un percorso iniziato a settembre, quello dei campioni d'Europa in carica, contro l'Atalanta con una vittoria netta per 4-0. Poi il successo in casa del Barcellona e quindi quello larghissimo, 7-2, in quella del Bayer Leverkusen. Quindi il primo passo falso, guarda un po' contro il Bayern Monaco. Poi il pareggio con l'Athletic Club, la nuova sconfitta con lo Sporting CP e il pareggi col Newcastle nell'ultima giornata.
Quindi ecco il playoff col Monaco, vinto non senza difficoltà e l'accesso alla fase ad eliminazione diretta. E lì il PSG ha cambiato passo: doppia vittoria senza appello contro il Chelsea agli ottavi, doppia vittoria per 2-0 col Liverpool ai quarti ed eliminazione del Bayern Monaco in semifinale. Come detto una strada tortuosa e ricca di super sfide fin dal primo giorno, che però non ha impedito ai francesi di mettere in mostra tutta la loro qualità. In attesa della finale, a cui arriverà da favorita, contro l'Arsenal.