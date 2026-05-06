Playoff Serie C, passa il turno anche il Lecco: battuta 2-1 in rimonta la Giana Erminio
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È il Lecco l'ultima squadra a passare il turno dei playoff di Serie C vincendo in rimonta contro un'ottima Giana Erminio. Dopo il vantaggio ospite firmato Ferri, il Lecco ribalta tutto in meno di dieci minuti con Battistini e Duca.
Campobasso-Pineto 1-1
38' D'Andrea (P), 88' Salines (P)
Casertana-Crotone 1-1
8' Maggio (CR), 77' Vano (CA)
Cittadella-Lumezzane 1-0
22' Rabbi
Cosenza-Casarano 1-5
5' Mazzocchi (CO), 44' Maiello (CA), 54' Versienti (CA), 73' Caliento (CA), 81' Carbone (CA), 90+3' Chiricò (CA)
Juventus-Pianese 0-2
79' Bertini, 90+2' Colombo
Lecco-Giana Erminio 2-1
50' Ferri (D), 63' Battistini (L), 75' Duca (L)
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