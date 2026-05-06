Paris Saint-Germain-Arsenal è la finale della Champions League 2026. Dove e quando si gioca

Sarà Paris Saint-Germain contro Arsenal la finale della Champions League 2026. Con il pari nel ritorno in trasferta contro il Bayern Monaco, è dunque la squadra francese a staccare il pass per l'ultimo atto, dove potrà quindi difendere il titolo conquistato la scorsa stagione, il primo nella storia del club transalpino. Ancora mai vincente invece l'altra finalista, l'Arsenal, che potrebbe quindi diventare il 25° club diverso di sempre a sollevare il trofeo.

La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal è in programma sabato 30 maggio 2026 alle ore 18:00 locali, e italiane, presso la Puskas Arena di Budapest, modernissimo impianto inaugurato dalla Federcalcio ungherese nel 2019 che può contenere fino a un massimo di 67mila persone sui propri spalti. Intitolato peraltro a una leggenda della Champions League come Ferenc Puskas, che ne ha vinte tre da calciatore del Real Madrid.

La Puskas Arena ha già ospitato un'altra finale di competizioni europee per club, quella di Europa League del 2023 che ha visto il Siviglia battere ai calci di rigore la Roma, al termine di una partita contestatissima per via dell'arbitraggio dell'inglese Taylor. Prima della partita è prevista anche un'esibizione del celebre gruppo pop-rock The Killers nel Kick Off Show.