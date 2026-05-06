Kvaratskhelia super, ma per la UEFA il migliore di Bayern Monaco-PSG è un difensore

Il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League dopo il pareggio per 1-1 nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, risultato che fa seguito allo spettacolare 5-4 dell’andata. Un doppio confronto ad altissima intensità che ha premiato la squadra francese, ora attesa dalla sfida decisiva contro l’Arsenal.

Protagonista assoluto della serata dell'Allianz Arena è stato il difensore Willian Pacho, eletto Player of the Match grazie a una prestazione difensiva di altissimo livello. Il Gruppo Osservatori Tecnici UEFA ha elogiato la sua prova con parole chiare: "Prestazione difensiva eccezionale. Ha vinto tutti i duelli, ha effettuato intercetti decisivi ed è stato fondamentale per l’eccellente prestazione difensiva del Paris".

Il PSG ha sofferto la pressione del Bayern, ma ha saputo reggere l’urto nei momenti chiave, confermando solidità e maturità. Dopo una semifinale combattuta fino all’ultimo minuto, il club parigino centra così l’obiettivo della finale, dove andrà a caccia del secondo titolo europeo consecutivo, dopo quello conquistato un anno fa proprio a Monaco contro l'Inter.