Ambrosini: "Per me il Napoli deve intervenire sul mercato gennaio. Ecco cosa serve"

Intervenuto sulle frequenze di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha parlato della situazione in casa Napoli: "Per me a gennaio il Napoli deve intervenire e trovare un centrocampista in più. Anguissa andrà via per la Coppa d'Africa e De Bruyne non ci sarà. Serve una mezz'ala di qualità, meno di gambe e un po' più di qualità, è quello che serve a gennaio.

Non mi viene in mente un nome da spendere, il Napoli ha bisogno anche di tecnica. Quando trovano le difese chiuse senza De Bruyne, ha bisogno di qualcuno che in quelle zone si gira e riesce a combinare. Il Napoli ora senza il belga lo fa meno".

Champions League, i finali delle 21

Ajax - Galatasaray 0-3

59' Osimhen (G), 65' rigore Osimhen, 78' rigore Osimhen (G)

Benfica - Bayer Leverkusen 0-1

65' Schick (BL)

Club Brugge - Barcellona 3-3

6' Tresoldi (CB), 8' Ferran Torres (B), 17' Forbs (CB), 61' Yamal (B), 64' Forbs (CB), 77' autogol Tzolis

Inter - Kairat Almaty 2-1

45' Lautaro Martinez (I), 55' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)

Manchester City - Dortmund 4-1

22' Foden (M), 29' Haaland (M), 57' Foden (M), 72' Anton (B), 91' Cherki (M)

Marsiglia - Atalanta 0-1

90' Samardzic (A)

Newcastle - Athletic Bilbao 2-0

11' Burn (N), 49' Joelinton (N)

I finali delle 18:45

Pafos - Villarreal 1-0

47' Luckassen (P)

Qarabag - Chelsea 2-2

16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q), 53’ Garnacho (C)

Champions League, tutti i risultati di ieri

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1

39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)

Bodo/Glimt – Monaco 0-1

43' Balogun (M)

Juventus – Sporting Lisbona 1-1

12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)

Liverpool – Real Madrid 1-0

61' Mac Allister (L)

Olympiakos – PSV 1-1

17' Martins (O), 92' Pepi (P)

PSG – Bayern Monaco 1-2

4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)

Tottenham – FC Copenhagen 4-0

19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)

CLASSIFICA

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. Inter 12 (dr +10)

4. Manchester City 10 (dr +7)

5. PSG 9 (dr +9)

6. Newcastle 9 (dr +8)

7. Real Madrid 9 (dr +6)

8. Liverpool 9 (dr +5)

9. Galatasaray 9 (dr +2)

10. Tottenham 8 (dr +5)

11. Barcellona 7 (dr +5)

12. Chelsea 7 (dr +3)

13. Sporting 7 (dr +3)

14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)

15. Qarabag 7 (dr +1)

16. Atalanta 7 (dr -2)

17. Atletico Madrid 6 (dr +1)

18. PSV 5 (dr +2)

19. Monaco 5 (dr -2)

20. Pafos 5 (dr -3)

21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)

22. Club Brugge 4 (dr -2)

23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

24. Napoli 4 (dr -5)

25. Marsiglia 3 (dr +1)

26. Juventus 3 (dr -1)

27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)

28. Royale Union SG 3 (dr -8)

29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -4)

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -9)

35. Benfica 0 (dr -6)

36. Ajax 0 (dr -13)