Atalanta indigesta, De Zerbi ci ha perso otto volte su dieci. Una sola vittoria

"Per me è derby". Non un buon inizio per Roberto De Zerbi che, da bresciano, quando incontra l'Atalanta vive emozioni particolari. Decisamente quasi mai buone, visto che nelle dieci volte che ha incrociato i nerazzurri ha perso per ben otto volte, con un pareggio e una vittoria a completare il quadro. Quattro punti in totale, una media di 0,40. Decisamente la peggiore della linea.

Tanto più che l'unica partita vinta è quella di nove anni fa, a Bergamo, contro Gian Piero Gasperini. Un gol di Nestorovski di testa che poteva concludere anzitempo l'avventura del Gasp. Il rischio esonero quella sera era stato decisamente alto, salvandosi poi con il Crotone e iniziare una favola. L'altro risultato positivo è stato con il Sassuolo, a maggio del 2021. Poi grandi disfatte dal Benevento in poi, tre volte subendo quattro o più gol (addirittura un 2-6) con Zapata devastante.

De Zerbi ha poi parlato così a fine partita. "L'Atalanta è una squadra forte. I primi 20 minuti non sono stati buoni, non al nostro livello. Non abbiamo giocato, abbiamo perso troppi palloni. Dopo abbiamo giocato meglio, non meritavamo affatto di perdere. Poi c’è quell’episodio un po’ dubbio, ma sono ottimista. Avevamo 8 o 9 infortunati, giocatori importanti, devo ricordarlo. Abbiamo perso queste 3 partite di Champions League per via di certi episodi. È stato così a Madrid, contro lo Sporting eravamo in dieci e prima dell’espulsione stavamo vincendo 1-0".