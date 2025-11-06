Verona, Bertolini sul mancato rosso a Bisseck: "Cosa superata, abbiamo voltato pagina"

Alberto Bertolini, vice-allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Lecce, parlando così del mancato rosso a Bisseck per fallo su Giovane nel match contro l'Inter, terminato 2-1 in favore dei nerazzurri: "È una cosa superata, a fine partita abbiamo voltato pagina. Pensiamo a Lecce, abbiamo archiviato l'episodio, normale che per noi fosse un episodio chiave. La nostra testa è andata fin da subito alla partita di sabato".

Quanto avete lavorato sull'aspetto psicologico nell'ultimo periodo?

"Ci lavoriamo spesso sia individualmente che collettivamente. Non possiamo perdere fiducia in quello che stiamo facendo. Vogliamo continuare con le buone prestazioni ben sapendo che dobbiamo essere arrabbiati e ancora più convinti di portare a casa punti, che sono quelli che contano".

La difesa è fra le peggiori nei numeri in Serie A. Vi siete dati una spiegazione a questo dato?

"Ci manca la costanza nei 90 minuti. Abbiamo dei cali che gli avversari riescono a capitalizzare al massimo. Siamo bravi in tanti momenti della partita e veniamo puniti nei piccoli errori che facciamo".

