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Anche l'Atalanta ricorda Savoldi: "Ottimo rigorista, temuto per lo stacco. Condoglianze"

Anche l'Atalanta ricorda Savoldi: "Ottimo rigorista, temuto per lo stacco. Condoglianze"TUTTO mercato WEB
© foto di Balti Touati/PhotoViews
Dimitri Conti
Oggi alle 18:10Serie A
Dimitri Conti

Anche l'Atalanta si unisce al cordoglio e alla commozione in memoria di Beppe Savoldi, ex attaccante scomparso a 79 anni nelle scorse ore e che con la maglia della Dea ha iniziato e concluso la carriera da calciatore.

Scrive l'Atalanta, all'interno di un comunicato ufficiale: "L’Atalanta piange la scomparsa di Giuseppe "Beppe" Savoldi, attaccante cresciuto nel vivaio nerazzurro, che con la maglia atalantina ha collezionato 83 presenze tra le stagiioni che vanno dal 1965/66 al 1967/68 e 1982/83, realizzando 22 reti. Ottimo rigorista, Savoldi era particolarmente temuto per la sua straordinaria abilità nel gioco aereo: grazie a un’elevazione eccezionale, il colpo di testa rappresentava infatti una delle sue principali caratteristiche".

Prosegue e conclude poi la nota di commemorazione dell'Atalanta per Savoldi: "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia nerazzurra si stringono con profonda commozione ai familiari, partecipando al loro grande dolore ed esprimendo le più sincere e sentite condoglianze".

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