Andrea Longoni su episodio di Milan-Lazio: "Non era rigore, bravo Collu"

Nel corso del suo editoriale su Milannews.it, il giornalista Andrea Longoni ha analizzato la partita che ha visto il Milan battere la lazio per 1-0 (gol di Leao) e conclusasi tra le polemiche per un rigore evidente secondo la Lazio e inesistente secondo il Milan, ecco quanto evidenziato da TMW:

Il primo tempo è stato molto deludente, con zero tiri in porta per i rossoneri. Il secondo molto meglio. Allegri deve sicuramente migliorare il gioco: mezzo per arrivare a vittorie con meno sofferenza. È doveroso aspettarsi molto di più sotto il punto di vista della proposta. Da segnalare l'ennesima paratona di Maignan: in questo momento il miglior giocatore del torneo. Leao fa un gol da 9, ma il reparto con Nkunku (apparso in crescita) non ha fatto male alla Lazio. Sulla sinistra quasi non fa più notizia Bartesaghi, autore dell'ennesima prova 'da veterano'. In crescita clamorosa domenica dopo domenica. Il finale poi è pazzesco. La chiamata del Var è stata a dir poco sorprendente. Bravo l'arbitro Collu a non assegnare il rigore nonostante il parere del più esperto Di Paolo al Var.



Resta comunque evidente un problema di rosa, da risolvere a gennaio: poche scelte nelle alternative, a livello numerico e in certe posizioni anche qualitativo. Lo dicono i numeri. Il Milan è la squadra che attinge meno di tutte in Serie A dalla panchina: di media meno di 3,5 cambi a gara, contro i 4,5 delle altre. Ieri soltanto 2. Nell'epoca dei 5 cambi equivale ad avere uno svantaggio: la colpa non è di Allegri, ma della dirigenza che non gli permette di avere tante risorse spendibili tra le riserve.

Anche ieri aveva a disposizione soltanto 6 giocatori di movimento, di cui uno era Odogu, altre volte gli è andata anche peggio. Tra un mese aprirà il mercato di riparazione e servirà completare la rosa, andando a colmare lacune evidenti. Serve un centrale che possa rappresentare un'alternativa a Gabbia in caso di necessità (non può esserlo Odogu). Serve un quinto di destra, che possa far rifiatare Saelemaekers e sostituirlo senza abbassare il livello.

E poi il centravanti. Il non meglio specificato problema alla caviglia di Gimenez lo tiene fuori già da un mese.

Ricordiamo che Allegri si aspettava di averlo a disposizione già nel derby della scorsa settimana. Sorge il sospetto che il messicano forse abbia un po' mollato in attesa di un cambio di maglia a gennaio. Sul mercato il tecnico giovedì in conferenza stampa è stato chiaro: "Aggiungere giocatori che non servono non ha senso".

Tradotto: servono rinforzi veri.