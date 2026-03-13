Padova, Andreoletti: "Catanzaro forte, ma a noi non serve essere negativi. Papu Gomez? Out"

"C’è rammarico per aver buttato qualche punto in partite alla nostra portata. E dico di più: con maggiore lucidità c'è da riconoscere che ad Avellino abbiamo fatto male, è stata una partita emblematica dalla quale abbiamo capito che possiamo dare fastidio a tutti ma se siamo al 100%. In caso contrario rischiamo di fare prestazioni brutte": così, come si legge sul sito padovasport.tv, nella conferenza stampa che anticipa il match contro il Catanzaro, il tecnico del Padova Matteo Andreoletti.

Che si è poi soffermato sull'avversario di questa 30ª giornata del campionato di Serie B, ormai imminente: "Incontriamo spesso le squadre più in forma, e in grande fiducia, come il Catanzaro ha dimostrato di essere: gioca bene con calcio propositivo e aggressivo, ha qualità individuali con giocatori molto tecnici che sanno giocare la palla. Noi siamo nella parte sinistra della classifica, giusto rosicare ma dobbiamo avere anche equilibrio, e non farci condizionare dalla troppa negatività, non siamo mai stati in zone pericolosissime".

Nota conclusiva alla rosa: "Oltre a Barreca, saranno out anche Ghiglione, Papu Gomez, Harder e Sgarbi: quest'ultimo tornerà dopo la sosta, Harder per Palermo. La buona notizia è che Bortolussi ha recuperato ed è convocabile, lo abbiamo gestito solo nei primi giorni e poi si è allenato regolarmente. Varas? L’ho fatto riposare ad Avellino ma sta benissimo".