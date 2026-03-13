TMW Come Mané e Inacio ma dalla Germania all'Italia? C'è la fila per Di Benedetto

Da Samuele Inacio ad Andrea Natali. Da Guido Della Rovere a Filippo Mané. Le grandi di Germania da tempo stanno pescando e prendendo alcuni dei migliori talenti del nostro pallone ma stavolta con Samuele Di Benedetto potrebbe avvenire il percorso inverso. Il classe 2005, tra i migliori prodotti del settore giovanile dello Stoccarda, è nato e cresciuto in Germania ma ha passaporto italiano, tanto che anche gli uomini del settore giovanile della FIGC lo stanno monitorando con attenzione per valutare la convocazione.

Nazionale tedesco, ha fatto tutta la trafila fino all'Under 19: parte della prima squadra dello Stoccarda con cui si allena ogni settimana, è un perno della seconda formazione dei Roten: gli scout di molti club italiani lo hanno visto da vicino anche durante la gara tra le nazionali di categoria e per la prossima estate ha offerte da Bundes e Zweite Bundesliga oltre che dall'Olanda.

Di Benedetto, centrocampista centrale, completo, regista, aspetta e sogna però una chiamata dall'Italia dove non mancano - come già detto - estimatori. Non solo: il suo contratto andrà in scadenza in estate e già nelle prossime settimane potrà firmare come free agent, diventando quindi ulteriormente interessante per le società di casa nostra già per il prossimo giugno.