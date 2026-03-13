Fiorentina vittoria di carattere contro il Rakow. Ora la Cremonese, Vanoli: "Non penseremo al pari"

Se lo aggiudica la Fiorentina il primo round degli ottavi di finale di Conference League, che al Franchi si impone in rimonta per 2-1 contro il Polacchi del Rakow Czestochowa. Dopo la rete di Brunes dopo un’ora di gioco, i viola la ribaltano grazie al bellissimo gol del pareggio arrivato dopo meno di due minuti da parte di Cher Ndour - terzo gol in questo torneo - e al sorpasso in pieno recupero di ripresa grazie al rigore trasformato da Albert Gudmundsson, che non segnava dal rigore contro la Lazio del 7 gennaio.

La partita

Nella prima frazione l’azione più pericolosa arriva al 28’ con Parisi che si libera benissimo sulla destra dalla marcatura di Pienko, lascia partire un traversone preciso sul destro di Fazzini che a pochi metri dalla porta, però, spedisce troppo alto sprecando una grande chance. Al 39’ ancora viola pericolosi, ancora con Fazzini, che si libera sulla destra, si accentra e lascia partire un destro insidioso che viene però deviato in modo forse provvidenziale da Racovitan. Nella ripresa la partita si anima in due minuti: al 60’ si addormenta la difesa dei toscani su un rilancio dalle retrovie di Racovitan diretto sulla testa di Makuch che fa un’ottima sponda per Brunes, il quale non sbaglia a tu per tu con Christensen. Il vantaggio polacco dura però meno di due minuti: Svarnas libera l'area del Rakow su un cross di Parisi, Mandragora alimenta l'azione per Ndour che dal limite calcia di controbalzo sotto al sette. Al 70’ Fiorentina ad un passo dal vantaggio dopo un buon recupero di Piccoli sulla propria trequarti che gli permette di involarsi in solitaria verso la porta ma, una volta entrato in area, colpisce la parte alta della traversa. I viola però trovano la rete del vantaggio in pieno recupero: il cross di Dodo dalla destra trova la respinta di mano di Ameyaw. Sul dischetto si presenta Gudmundsson che batte con freddezza Zych e regala con i suoi due risultati su tre in vista del ritorno tra una settimana.

Le parole di Vanoli

Un successo che nel post partita il tecnico dei viola Paolo Vanoli ha analizzato così in conferenza stampa: “Abbiamo dimostrato di tenere tanto alla competizione pur con un occhio alla situazione dura che abbiamo in campionato. Il primo tempo è stato ordinato, anche se ci manca un po' di cattiveria nel tiro. Sono contento perché abbiamo avuto una bella reazione. In campo internazionale le partite sono difficile, la qualificazione ce la giocheremo in Polonia anche se abbiamo questo piccolo vantaggio. Ora staremo tutti insieme per recuperare e ci prepareremo ad una gara tanto importante. Se a Cremona andremo con solo la vittoria in testa o anche il pareggio? Noi dobbiamo voler vincere. Quando provi a calcolare qualcosa spesso va male e quindi voglio provare a vincere". E alla fine scherza a chi gli chiede se firmerebbe per salvarsi all'ultima giornata e andare in finale di Conference: "Fi*a se firmo...".