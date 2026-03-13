Monza, Bianco: "Col Palermo importante, ma non decisiva. Ecco cosa invidio a Inzaghi"

Questo fine settimana andrà in scena il primo scontro diretto fra due pretendenti alla promozione come Monza e Palermo, attualmente seconda e quarta del campionato divise da appena tre punti. Alla viglia del delicato incontro il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa: “Credo che per quello che hanno creato e per le strutture siano la squadra che ha maggiori possibilità di andare in Serie A. Domani sarà una sfida importantissima, ma non ancora determinante. La cosa più importante sarà lo spettacolo in campo e poi che vinca il migliore. - spiega l’allenatore come riporta Monza-news.it - Inzaghi è stato bravo a farsi prendere i giocatori giusti per quella che è la sua idea di calcio, gli invidio questa capacità. Paragoni fra di noi? Lui è stato un campione di grandissimo livello, io un difensore limitato".

Mister Bianco torna poi anche sulla sconfitta in rimonta contro lo Spezia: “Bisogna capire e analizzare, quando perdi 4-2 non è mai una cosa bella, ma la squadra sta comunque bene e i primi 20 minuti di quella partita ne sono una testimonianza. Per domani ho tutti a disposizione a eccezione di Birindelli che sarà indisponibile. - prosegue ancora l’allenatore – Attacco? Non abbiamo un vero e proprio cannoniere, ma abbiamo mandato in rete ben 16 calciatori diversi. Abbiamo tante frecce al nostro arco. Cutrone ha un'energia contagiosa, che serve a tutti. Carboni? Ha fatto due errori contro Spezia e Venezia che ci sono costati cari, ma fa parte del nostro lavoro e bisogna andare avanti".

Infine Bianco si sofferma sulla designazione dell’arbitro internazionale Daniele Doveri: “Credo che la designazione sia stata giusta per quella che è l'importanza della gara”.