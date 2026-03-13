Fiorentina, Parisi: "Quest'anno siamo un po' sfortunati. Braschi può darci una grande mano"

Fabiano Parisi, terzino ed esterno sinistro della Fiorentina, che in questa stagione si è adattato pure a giocare nel tridente offensivo a destra, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola dopo il 2-1 contro il Rakow nell'andata degli ottavi di Conference League: "L'importante era vincere, in Europa non sono mai facili le partite, poi ovviamente tutto si deciderà al ritorno. Ci prendiamo questo successo, ora ci concentreremo sulla Cremonese. Mi adatto a qualsiasi ruolo, mi metto a disposizione della squadra e quella è la cosa importante in questo momento".

Nella ripresa siete stati bravi a pareggiare subito.

"Sì, siamo un po' sfortunati quest'anno, abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta… L'importante era rimanere in partita, poi Ndour ha fatto un grandissimo gol, siamo stati bravi a ribaltarla".

Un bell'esordio anche per Braschi.

"Si allena spesso con noi, è giovane, può darci una grande mano. Gli faccio un grosso in bocca al lupo, deve portare le pizze in spogliatoio (ride, ndr)".

Ora c'è da preparare una gara forse più importante di questa contro la Cremonese.

"Adesso arrivano tutte partite importanti, è uno scontro diretto, la vittoria di oggi può darci entusiasmo. Noi ci concentreremo agli allenamenti e vedremo con il mister dove potremo fargli male".