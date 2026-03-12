TMW Radio
Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"
TUTTO mercato WEB
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00
L'ex calciatore Alberto Di Chiara è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato del momento in casa Fiorentina: "Vincere aiuta a vincere, al ivello psicologico. Poi a Cremona ci sarà uno scontro diretto, sarà un'altra partita, ma intanto questa devi giocarla al meglio. Farà turnover ma cercherei di non esagerare. E' un problema mentale, all'inizio anche fisico, per una preparazione sbagliata. L'inizio è stato veramente choc. La Fiorentina è da inizio anno che è in zona retrocessione, ha provato ad uscirne, ora la squadra fisicamente è migliorata ma è subentrata la paura, che arriva in mancanza di risultati e di atteggiamento. Col Parma è sembrata una squadra impaurita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
3 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”