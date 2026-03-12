TMW Radio Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"

L'ex calciatore Alberto Di Chiara è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. E ha parlato del momento in casa Fiorentina: "Vincere aiuta a vincere, al ivello psicologico. Poi a Cremona ci sarà uno scontro diretto, sarà un'altra partita, ma intanto questa devi giocarla al meglio. Farà turnover ma cercherei di non esagerare. E' un problema mentale, all'inizio anche fisico, per una preparazione sbagliata. L'inizio è stato veramente choc. La Fiorentina è da inizio anno che è in zona retrocessione, ha provato ad uscirne, ora la squadra fisicamente è migliorata ma è subentrata la paura, che arriva in mancanza di risultati e di atteggiamento. Col Parma è sembrata una squadra impaurita".