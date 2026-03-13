TMW
Torino, ancora insulti a Cairo: "20 anni fa hai speso per i palloni, ora vai fuori dai cog***ni"
TUTTO mercato WEB
Continua la contestazione in casa Torino: anche nella sfida contro il Parma il pubblico diserterà lo stadio Grande Torino per far sentire il proprio dissenso nei confronti della proprietà Cairo. Il patron è stato nuovamente contestato a mezzo striscioni durante la notte: il primo affisso all'esterno dell'impianto casalingo dei granata e il secondo sugli scalini di ingresso alla Chiesa della Gran Madre di Dio.
"Presidente pagliaccio", il contenuto del primo striscione, con l'effige di Cairo truccato da clown, mentre il secondo recitava: "20 anni fa hai speso per i palloni, ora vai fuori dai coglioni", con chiaro riferimento all'acquisto del club, dopo il fallimento del 2005 sotto la presidenza di Francesco Cimminelli.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
