Che fine ha fatto Gytkjaer? Longo chiarisce: "Scelta tecnica. Sarà utile all'occorrenza"

Nei giorni scorsi in casa Bari ci si è chiesti come mai uno dei colpi del mercato estivo sia finito completamente ai margini della squadra allenata da Moreno Longo. Christian Gytkajer infatti, dopo aver giocato da titolare la sfida col Cesena – la prima col ritorno in panchina di Longo – è sparito dai radar con appena 35 minuti nelle successive otto gare non alzandosi neanche dalla panchina nelle ultime quattro. Il danese classe ‘90 infatti è finito alle spalle non solo di Gabriele Moncini, cannoniere biancorosso con 7 reti, ma anche quel Marvin Cuni arrivato dalla Sampdoria e che non ha certo lasciato il segno finora (0 gol in otto presenze).

Nel corso della conferenza stampa di oggi era dunque inevitabile una domanda sulla situazione di Gytkjaer a cui Longo ha risposto spiegando i motivi della scelta: “In queste partite, dove non ha giocato, è stato per scelta tecnica. - si legge su TuttoBari.com - Moncini oggi può garantirti più gol, Cuni è entrato quando serviva quella caratteristica diversa. Gytkjaer ha caratteristiche specifiche dentro l'area di rigore".

Longo ha però poi tenuto aperta una porta al danese in vista di una settimana con tre gare in programma: “Non ho nulla contro di lui, è un ragazzo serio e professionista, e anzi, diverrà utile all'occorrenza".