Genoa, De Rossi: "Norton-Cuffy si sta allenando bene. Sabelli giocatore importante"

Nel corso della conferenza stampa che precede di due giorni la trasferta di Verona, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi si è concentrato sui singoli. Il primo riferimento è a Brooke Norton-Cuffy che potrebbe tornare in campo dal primo minuto: "Si sta allenando, sta bene - ha sottolineato il mister rossoblù -. Penso che possa essere considerato arruolabile a tutti gli effetti. Non gioca da un po’ e dovremo gestire i carichi di lavoro ma sarà con noi al 100% e valuteremo in base all’avversario e chi ha giocato prima di lui e come ha giocato".

Sabelli contro la Roma ha fatto benissimo.

"E’ un giocatore importante per noi. Nello spogliatoio ha dimostrato che forse lo abbiamo sottovalutato. Da gennaio in poi ha iniziato a sentirsi più importante anche se ha giocato poco. E lo ha fatto vedere in allenamento".

Un pensiero su Leali come sta vivendo questo momento?

"Ci sta dando una mano. Continua ad essere il professionista che è sempre stato. Quando prendi un portiere, chi giocava prima si sente in secondo piano. Lui però sta rispondendo presente negli allenamenti e nella vita di gruppo. Era più contento quando giocava ma queste sono scelte che dobbiamo prendere".

